O Senado aprovou, em sessão relâmpago nesta quinta-feira (7), o projeto que corrige a tabela do Imposto de Renda e amplia a isenção do tributo para quem ganha até dois salários mínimos.
A faixa de isenção está em vigor por uma MP (medida provisória) editada pelo presidente Lula (PT), mas ficou ameaçada pela obstrução liderada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que impediam a realização de sessões no Senado até a manhã desta quinta-feira (7).
Um projeto de lei foi votado pela Câmara em junho para garantir a isenção, mas ainda dependia de aprovação pelo Senado até o dia 11, quando a medida provisória perderia a validade.