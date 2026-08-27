O senador Omar Aziz (PSD-AM) divulgou nesta quinta-feira (27) o relatório da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com a escala 6x1. O congressista atendeu ao governo e manteve o texto aprovado pela Câmara em maio.\nLula, Motta e Alcolumbre acertam avanço de fim da escala 6x1 e da taxa das blusinhas antes das eleições\nAlcolumbre destrava tramitação do fim da escala 6x1 após encontro com Lula\nLula ainda tenta votar 6x1 antes da eleição e tem novo encontro com Alcolumbre\nDessa forma, a proposta fica pronta para ser votada na próxima quarta (2) na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. O governo Lula corre para aprovar o fim da escala 6x1 antes da eleição, visando explorar a pauta durante a campanha.\nUma alteração na PEC pelo Senado obrigaria o texto a voltar para a Câmara, o que dificultaria a promulgação antes da eleição. O Congresso só tem mais uma semana de funcionamento, entre 31 de agosto e 4 de setembro, até o pleito de outubro.