O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar Goiás) abriu uma seleção com salário de R$ 3.276,33, para o cargo de Assistente II. As vagas são para os municípios de Itaberaí, Santa Helena de Goiás e Rio Verde.
O edital informa que são três vagas para início imediato e 30 vagas para cadastro reserva. Sendo assim, uma vaga imediata e dez para cadastro reserva em cada município.
As inscrições são gratuitas e vão até o dia 9 de fevereiro, diretamente no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).