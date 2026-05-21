O Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial (Senac) estão com processos seletivos abertos para vagas de analista de desenho técnico, auxiliar de apoio operacional e jovem aprendiz. As vagas oferecem salários de até R$ 5,1 mil.\nAs inscrições terminam nesta quinta-feira (21) e para que seja realizada, basta acessar a área "trabalhe conosco" do site do Senac ou do Sesc.\nA oportunidade para Analista de Desenho Técnico exige formação de nível superior completo em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil ou Tecnologia em Construção de Edifícios (e áreas correlatas), além de experiência mínima comprovada de seis meses no setor de atuação.\nO profissional contratado cumprirá uma jornada de trabalho prevista de 40 horas semanais sob o regime presencial. Entre as atribuições sumárias do cargo, compete ao selecionado executar atividades técnicas diretamente ligadas à organização, execução e controle de ações administrativas e operacionais.