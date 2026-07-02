O Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) estão com inscrições abertas para processos seletivos em Goiás, com salários que variam de R$ 1,8 mil a R$ 6,2 mil. As oportunidades são destinadas a profissionais com níveis fundamental, médio e superior e contemplam vagas em Anápolis, Caldas Novas, Goiânia e Luziânia.\nOs prazos de inscrição variam conforme o cargo. Há vagas com inscrições abertas até esta quinta-feira (2) e outras até o dia 5 de julho. Os interessados devem consultar o período correspondente à função desejada e realizar a inscrição na seção "Trabalhe Conosco" dos sites do Sesc Goiás ou do Senac Goiás, conforme indicado em cada oportunidade.\nEntre as vagas disponíveis estão instrutor de atividades finalísticas (teatro), nutricionista, designer gráfico, analista de comunicação, analista de mercado, assistente social, auxiliar de educação inclusiva e auxiliar de carga e descarga, entre outras. Todas as oportunidades são destinadas à formação de cadastro de reserva.