O Sistema Fecomércio, através do Sesc e do Senac, abriu vagas de emprego para diferentes níveis de escolaridade com salários que chegam a R$ 6.295,02 para cargos de nível superior. As oportunidades contemplam várias áreas, que vão desde o setor operacional até o ensino profissionalizante em Anápolis, Aparecida, Itumbiara e Pirenópolis, além de Goiânia, e são destinadas à formação de cadastro reserva.\nAs inscrições tiveram início na última segunda-feira (25) e seguem até o próximo sábado (31), pela internet. As vagas contemplam desde postos de auxiliar de cozinha até supervisão técnica, com benefícios e salários variados. O maior vencimento é destinado ao cargo de supervisor de idiomas em Itumbiara.\nCargos como cozinheiro, em Goiânia, oferecem remuneração de R$ 3.779,39. Na capital, há também vaga para assistente de almoxarifado com vencimento de R$ 2.618,20, enquanto o posto de auxiliar de apoio operacional (copa e cozinha), oferece salário de R$ 1.868,78, está disponível para Anápolis, Goiânia e Pirenópolis. Além dessas, há vagas para instrutor de ensino profissionalizante em Anápolis, Aparecida de Goiânia e Goiânia, com valor de R$ 41,51 por hora/aula.