O Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) estão com processos seletivos abertos para contratação imediata e formação de cadastro de reserva em seis cidades de Goiás. Os salários variam de R$ 2,7 mil a R$ 6,6 mil.\nAs oportunidades são para Goiânia, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Luziânia e Mineiros. Algumas inscrições terminam nesta terça-feira (21), enquanto outras seguem abertas até 26 de julho\nAs inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio da seção "Trabalhe Conosco" nos sites oficiais do Sesc e do Senac.\nConcurso da Câmara de Ipameri com salário de até R$ 8,5 mil abre inscrições\nVagas para sargento temporário no Exército: veja cronograma de processo seletivo com salários a partir de R$ 4 mil