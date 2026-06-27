Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode concorrer a uma das 14 vagas abertas pelo Serviço Social da Indústria (Sesi Goiás) em Goiânia e outras seis cidades do estado. As vagas contemplam áreas como educação, administração, psicologia, segurança do trabalho, manutenção e vendas, com salários que chegam a R$ 5.296, mas é preciso ficar atento: algumas inscrições terminam neste domingo (28), enquanto outras seguem abertas até 5 de julho ou, no caso dos bancos de talentos, até 31 de dezembro. O processo seletivo inclui análise curricular e avaliações conduzidas pela entidade, podendo haver etapas práticas. A candidatura deve ser realizada por meio do site do Sesi por meio da plataforma Gupy.\nAs oportunidades estão distribuídas entre os municípios de Goiânia, Rio Verde, Anápolis, Luziânia, Alto Horizonte, Itumbiara e Niquelândia. A maior remuneração é de R$ 5.296, oferecida para uma das vagas temporárias de Técnico(a) em Segurança do Trabalho, em Alto Horizonte.