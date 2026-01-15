A crescente demanda mundial por produtos de base florestal, como os voltados para fabricação de celulose e papel, e o aumento da produção industrial, que necessita desta biomassa em seus processos, abre oportunidades para a expansão da silvicultura. De olho neste potencial, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), lança nesta quinta-feira (15) o Plano de Desenvolvimento do Setor Florestal, que definirá medidas de estímulo para ampliar a produção desta cadeia produtiva e estimular investimentos no beneficiamento.\nO Plano Diretor Estadual do Setor de Base Florestal reúne estudos edafoclimáticos, logísticos e econômicos para orientar estes investimentos e estruturar zonas produtivas. O boletim Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2024, do IBGE, mostrou que a produção do segmento florestal somou R$ 44,2 bilhões em 2024, um crescimento de 16,7% sobre 2023. A silvicultura respondeu por R$ 37,2 bilhões, avanço de 17,4%.