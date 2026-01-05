Marcelo Camorim, presidente do Conselho de Administração e de Família do Grupo Soares, diz que 2025 foi um ano de muito aprendizado para a empresa, que atua com investimentos em loteamentos, condomínios e malls. Ele lembra que o cenário econômico foi provocado por uma soma de fatores internos, como a alta da Selic, e externos, como o tarifaço dos Estados Unidos, que afetou diversos setores básicos da economia brasileira e gerou instabilidade internacional.\nAinda assim, o grupo realizou diversos investimentos e fortaleceu parcerias com importantes empresas do segmento. Para 2026, a Soares Empreendimentos prevê o lançamento de quatro malls. “Também já estão em análise alguns projetos de incorporações de edifícios comerciais, além de investimentos na área de condomínios, principalmente loteamentos”, diz. Camorim avalia que o setor imobiliário nacional deve crescer, mesmo com toda a cautela diante dos desafios como as Eleições.