As empresas do setor extrativista mineral goiano poderão acessar os benefícios do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás (ProGoiás). A inclusão do setor no ProGoiás foi formalizada por meio de decreto divulgado na segunda-feira (19), visando integrar as políticas industrial e mineral do estado.\nCom isso, o estado passa a oferecer condições mais competitivas para que seus recursos minerais sejam processados, industrializados e transformados localmente, visando superar o modelo baseado na extração e envio de matéria-prima bruta para outros centros.\nGoiás possui um dos contextos geológicos mais favoráveis do País, com ampla diversidade de substâncias minerais, incluindo minerais metálicos e não metálicos, rochas ornamentais, agregados para a construção civil e insumos estratégicos para a agricultura e a transição energética, o que confere ao estado posição de destaque no cenário mineral brasileiro.