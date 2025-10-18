O presidente da Federação do Comércio de Goiás (Fecomércio), Marcelo Baiocchi, acredita que grandes grupos empresariais estão investindo em planejamento tributário para se prepararem para a reforma. Mas as pequenas e médias, que são a maioria, ainda vão esperar pra ver no que vai dar. “A verdade é que a bomba vai estourar na mão de quem sempre paga a conta: o consumidor. Teremos aumento no preço das mercadorias e o maior impacto será em serviços, que é área mais difícil de transferir crédito”, avalia.\nBaiocchi dá o exemplo das empresas que terceirizam mão de obra, como trabalhadores de condomínios, onde a conta deve sobrar para os moradores. “A reforma, que veio com a promessa de taxar os super ricos, vai taxar a grande população, que sempre pagou impostos”, alerta.\nEle lembra que o setor de serviços hoje trabalha com ISS de 5%, em média, sendo de até 2% em alguns municípios, além de PIS, Cofins e IR, numa carga de que varia de 7% a 16% no Simples e que vai chegar a até 30% com a nova regra. Adverte que o comércio será impactado porque muitas empresas usufruem de benefícios fiscais que vão deixar de existir, em especial na área atacadista, que tem muitos centros de distribuição em Goiás.