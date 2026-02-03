Executivos da multinacional Shopee e da rede de lojas de calçados e acessórios Constance estiveram nesta segunda-feira (2), em Goiânia, para anunciar que pretendem ampliar investimentos em Goiás. Eles se reuniram com o vice-governador Daniel Vilela (MDB) e com o prefeito Sandro Mabel para anunciar a intenção de construir novos centros de distribuição no estado, com investimentos que somam R$ 633 milhões.\nO presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás (Acieg), Rubens Fileti, informa que o interesse surgiu depois que as empresas participaram da última edição da Feira de Comércio Exterior (Ficomex), viram o bom ambiente de negócios do estado e procuraram a Acieg para fazer articulações para os investimentos. “Começamos a fazer as intermediações. Hoje, aconteceram reuniões preliminares para a futura assinatura de um protocolo de intenções de investimento”, explica Fileti.