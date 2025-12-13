A região Norte de Goiânia também tem recebido novos investimentos de empreendimentos verticais mais populares. A EBM Incorporações já entregou três torres do condomínio Alameda das Águas, neste ano, localizado no encontro das avenidas Goiás Norte e Perimetral Norte. Marco Túlio Campos, diretor de Incorporações da EBM, informa que outras três torres começam a ser construídas. “Já entregamos as três 100% vendidas. Abrimos a venda das próximas neste ano, que já estão mais de 50% vendidas”, destaca.\nO valor do metro quadrado das unidades, de dois e três quartos, com até 63 metros quadrados, que começou em R$ 6 mil no primeiro lançamento, há três anos, hoje já está acima de R$ 8,5 mil. “Gostamos desta região, tanto a primária do Shopping Passeio das Águas, quanto os bairros adjacentes, mas ela ainda é carente de ofertas do mercado imobiliário, apesar de ter um potencial de compra gigantesco”, afirma Campos.