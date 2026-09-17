Levantamento da PAM 2025 mostra que Goiás responde por mais de um terço da safra nacional e abriga metade dos dez maiores municípios produtores de tomate (Divulgação/Seappa-RJ)\nSilvânia é o maior produtor de tomate do Brasil, informou nesta quinta-feira (17) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em sua Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) 2025. O município do sudeste goiano produziu 361 mil toneladas da hortaliça.\nEm 2025, o Brasil produziu 4,6 milhões de toneladas de tomate das quais 1,65 milhão de toneladas foram produzidas em Goiás. De acordo com o IBGE, Goiás ampliou sua produção de 1,46 milhão para 1,65 milhão de toneladas, consolidando sua posição como principal produtor de tomate do país.\nPara se ter uma noção, Goiás produziu praticamente o dobro de São Paulo, segundo colocado, com 820,8 mil toneladas, e quase três vezes o volume de Minas Gerais, que registrou 585,2 mil toneladas da hortaliça.