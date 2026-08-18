O Sindicato dos Comerciários de São Paulo está em negociação com o grupo Casas Bahia para antecipar o pagamento das verbas rescisórias dos demitidos pela varejista. Na semana passada, a empresa anunciou o fechamento de 298 lojas e a demissão de quase 2.000 mil trabalhadores. No domingo (16), veio à tona o pedido de recuperação judicial para estancar uma dívida de cerca de R$ 17,3 bilhões.\nUma reunião que durou cerca de duas horas foi feita nesta terça-feira (18) entre os representantes trabalhistas, um advogado da empresa de varejo e um funcionário da área de recursos humanos. A expectativa de Ricardo Patah, presidente do UGT (União Geral dos Trabalhadores) e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, é conversar com o CEO do grupo, Renato Franklin.\nHá o medo de que as verbas rescisórias, que hoje estariam dentro do processo de recuperação judicial, sejam adiadas, parceladas e pagas com desconto.