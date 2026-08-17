O Sindicato dos Comerciários de São Paulo está preparando uma ação anulatória para impedir a demissão em massa de funcionários do Grupo Casas Bahia.\nA varejista, que entrou com pedido de recuperação judicial no último domingo (16) com dívidas que ultrapassam os R$ 13 bilhões, anunciou o fechamento de 298 lojas e a demissão de 1,9 mil funcionários pelo país. O grupo relembra que demissões de grande porte deveriam ter sido comunicadas previamente aos sindicatos.\nA reportagem procurou a Casas Bahia por email às 11h47, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.\nSegundo a entidade, que disse ter sido surpreendida com a decisão, uma reunião acontecerá amanhã, terça-feira (18), às 10h, com representantes da varejista. A ideia é entender alguns pontos, como quantos colaboradores foram afetados no total, se eles serão reaproveitados em outras unidades da holding, se as verbas rescisórias estão sendo pagas, se os planos de saúde continuarão ativos pelo tempo correto.