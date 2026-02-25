A empresária Marisa Carneiro será a primeira mulher a presidir o Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) em 80 anos. Uma Assembleia Geral Extraordinária da entidade irá oficializar por aclamação o nome dela nesta quarta-feira (25).\nMarisa foi a única candidata inscrita para o pleito. A empresária ficará à frente do sindicato no período de 2026-2030. Lojista do ramo de moda, ela tem trajetória reconhecida na vida classista.\nAtual vice-presidente do Sindilojas-GO, Marisa acumula outros postos de representatividade no setor produtivo. Ela é delegada representante do sindicato na Fecomércio-GO e preside simultaneamente a Acieg Mulher — braço da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás voltado ao empreendedorismo feminino —, além de integrar a Aslof, associação que reúne lojistas do Flamboyant Shopping Center.