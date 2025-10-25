O Sistema Faeg/Senar Goiás abriu edital para processo seletivo para o cargo de especialista técnico regional II, com salário de R$ 11.192,36. As vagas são para formação de cadastro de reserva em cinco macrorregiões do estado. A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo site do Instituto IBGP entre os dias 17 e 28 de outubro de 2025.\nO cargo exige graduação na área de Ciências Agrárias com pós-graduação ou Administração com pós-graduação na área agrária, além de experiência mínima de seis meses, CNH categoria B e disponibilidade para viagens. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com contratação via CLT.\nVeja quando devem ser as provas do concurso da Câmara de Goiânia com salários de mais de R$ 10 mil\nEdital do concurso do IBGE com 9.580 vagas temporárias deve sair em novembro