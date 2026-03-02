O mercado automotivo brasileiro registrou um marco inédito. Pela primeira vez no país, um carro elétrico é o mais vendido no ranking mensal do varejo. O BYD Dolphin Mini emplacou 4.094 unidades no mês de fevereiro e garantiu a primeira colocação, com folga de mais de 200 unidades, superando modelos a combustão que há anos dominavam as ruas do país.\nEste feito ocorre em um momento simbólico: exatamente dois anos após o seu lançamento oficial no Brasil, em fevereiro de 2024, quando foram comercializadas 21.944 unidades.\nNovo Tiggo 5X 2027 chega por R$ 119.990\nTeste: Volkswagen Taos 2026 é rápido e confortável\nTukan é o nome da nova picape da Volkswagen\nOs números continuaram acelerando e, em 2025, foram emplacadas mais 32.459 unidades. Desde que chegou ao mercado, o BYD Dolphin Mini já vendeu mais de 62 mil unidades no mercado geral o cenário das ruas e consolidando uma nova preferência nacional.