BYD Dolphin Mini liderou o mercado no varejo pelo terceiro mês consecutivo, com 5.943 emplacamentos (Divulgação / BYD)\nCom 14.911 unidades emplacadas em abril passado, a BYD conquistou a liderança geral das vendas de veículos no varejo automotivo brasileiro, ranking que considera exclusivamente as vendas para pessoas físicas nas concessionárias. Exatamente quatro anos após a entrega do primeiro carro de passeio no país.\nA conquista é um feito histórico: é a primeira vez que uma marca de veículos eletrificados chega ao topo do mercado no Brasil. Também é a ascensão mais rápida de uma empresa no segmento. O objetivo da BYD é de se tornar, até 2030, a marca que mais vende carros no país.\nO Brasil já é o maior mercado da BYD fora da China. Mais de 50 mil unidades dos modelos BYD Dolphin Mini, o BYD King e o BYD Song Pro já deixaram a linha de produção em Camaçari.