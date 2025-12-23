A BYD lança a BYD Shark Edição Embaixador, voltada aos amantes de caminhonetes e da música sertaneja. A greentech desenvolveu uma versão especial da primeira picape híbrida plug-in do Brasil em parceria com o embaixador da marca, Gusttavo Lima.\nCom apenas 30 unidades personalizadas, sendo 15 na cor preta e 15 na exclusiva cor verde, o modelo está à venda por R$ 359.990.\n“Com esse lançamento, damos mais um passo para aproximar o universo automotivo do entretenimento. Queremos mostrar que tecnologia, design e cultura popular podem caminhar juntos, criando experiências que vão além da mobilidade e se conectam com o estilo de vida das pessoas”, afirma Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD no Brasil e Head Comercial e Marketing da BYD Auto.\n“Ao mesmo tempo, esse movimento simboliza a entrada cada vez mais estratégica da BYD no segmento de picapes, um mercado fundamental para o futuro da mobilidade. Vamos apostar com força total nesse segmento, trazendo soluções avançadas, eletrificação, desempenho e versatilidade, para atender um público exigente que busca potência, inovação e uma nova experiência ao volante”.