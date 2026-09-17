-GALERIA: Caoa Changan CS55 (1.3457356)\nA Caoa Changan lançou o CS55, o seu principal best-seller, que é fabricado em Anápolis (GO), com o objetivo de ser o líder do mercado dos SUVs médios e consolidar a marca no Brasil.\nO CS55 chega em três versões: Prime turbo flex (R$ 144.900,00), Infinity turbo flex, a única já disponível nas concessionárias (R$ 153.990,00) e o mais avançado e com inédita configuração, o Ultra Hybrid PHEV flex de 286 cv (189.990,00) com autonomia total de até 1.200 quilômetros. Esses preços valem até o próximo sábado (19).\nA apresentação, em estreia mundial, do primeiro CS55 PHEV Flex da história da Changan, para a imprensa especializada, foi realizada na maior concessionária de veículos da América Latina, na capital paranaense, Curitiba.\nAo volante\nO Sobre Rodas teve a oportunidade de testar o SUV dirigindo por 130 km pela BR 277 e pela rodovia da Graciosa, com muitas curvas circulando a Serra do Mar. Em todas as situações, o veículo respondeu prontamente as manobras do motorista, tanto na aceleração como na frenagem, mostrando que além de sofisticado, ele é um carro robusto e seguro.