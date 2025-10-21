A CAOA Chery lança a nova linha Tiggo 7 2026, que chega com novidades e sem alterações de preços para todas as versões. Produzido na fábrica da montadora em Anápolis (GO), o modelo ocupa a 9ª posição entre os veículos mais emplacados no varejo em todos os segmentos.\nA versão de entrada, Tiggo 7 Sport 2026, mantém o valor a partir de R$ 139.990. As versões PRO Max Drive e PRO Hybrid Max Drive permanecem com preços a partir de R$ 169.990, enquanto ao PHEV tem preços a partir de R$ 219.990.\nCom relação as novidades, a principal delas é a nova central multimídia de alta definição que, agora, equipa todas as versões da linha. O sistema conta com uma nova interface mais intuitiva, desenvolvida para proporcionar melhor usabilidade.\nNissan Kicks 2026 está maior, moderno e em promoção\nHonda lança novo WR-V com foco em conforto e tem preço competitivo