A GWM Brasil inaugurou oficialmente nesta sexta-feira (15) sua fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo. É a primeira unidade produtiva da marca nas Américas e no Hemisfério Sul, e a terceira fora da China com base completa de produção - as outras estão localizadas na Rússia e na Tailândia.
A fábrica inicia sua operação com três modelos confirmados: o SUV híbrido Haval H6 (disponível nas quatro versões que já são vendidas hoje), a picape média Poer P30 e o SUV de 7 lugares Haval H9 (ambos com uma versão cada e equipados com motorização turbodiesel).
Durante a solenidade de inauguração, o presidente Lula finalizou a produção do primeiro veículo fabricado pela GWM no Brasil, um Haval H6 GT branco, com a colocação do adesivo de "fabricado no Brasil".