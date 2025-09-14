Jeep Compass Blackhawk (Divulgação / Jeep Compass)\nPrestes a ganhar uma nova versão global, o Jeep Compass desfruta de muito prestígio no Brasil, com 500 mil unidades vendidas desde 2016. Mas, diante da forte concorrência no segmento de SUV médio, principalmente com as marcas chinesas, o modelo mais vendido da marca norte-americana chegará nos próximos meses ao mercado com a sua terceira geração.\nA nova geração desembarcará primeiro na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, possivelmente no final de 2026, como modelo 2027. Ela chegará com nova roupagem, motores híbridos e mais tecnologia.\nEnquanto isso, o Jeep Compass oferece várias versões no Brasil com motor 1.3 turbo de 185 cavalos (cv) de potência e, novidade na linha 2025, o 2.0 turbo Hurricane a gasolina de 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque.