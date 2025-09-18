A Denza, marca premium da BYD, com foco em tecnologia, fez sua primeira aparição oficial no país durante evento Vogue Celebra, na Estação das Artes em São Paulo, que faz parte das comemorações dos 50 anos da revista no Brasil\nNa oportunidade, foi apresentado o Denza Z9GT, uma mistura de cupê esportivo station wagon que tem motorização elétrica e híbrida plug-in. A BYD irá revelar os detalhes técnicos futuramente.\nA apresentação integra o cronograma de lançamento oficial, previsto para o início de outubro, que contará com a presença de Wang Chuanfu, fundador e CEO da BYD. responsável por alavancar a empresa ao primeiro lugar nas vendas de carros elétricos globalmente.\nAlém do Z9GT, a Denza vai lançar também o SUV premium off-road B5, que é produzido com chassi da BYD Shark. A marca terá uma rede própria de concessionárias e vai competir com marcas tradicionais de luxo, como BMW, Porsche e Mercedes-Benz.