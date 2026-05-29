-Galeria (1.3416452)\nA Fiat Toro 2027 chega ao mercado com novidades. É a primeira picape híbrida-leve produzida no Brasil ao receber a motorização MHEV de 48 volts em sua gama. Com essa motorização é oferecida nas versões Volcano (R$ 197.490,00) e Ultra (R$ 206.490,00).\nOutra novidade é que a Toro 2027 passa a oferecer sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) de série em todas as suas versões com alerta de colisão com frenagem automática, alerta de mudança de faixa e comutador de farol alto automático. As versões Ultra e Ranch também passam a ter sensor de ponto cego e alerta de tráfego cruzado como item de série, enquanto a Volcano passa a ter como opcional.\nBYD lança o Sealion 7, o SUV cupê da marca\nGeely EX5 EM-i Híbrido plug-in chega por R$ 189.990\nNovo Tiggo 5X 2027 chega por R$ 119.990