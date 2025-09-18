O anúncio marca o início das comemorações dos 50 anos da Fiat do Brasil, celebrados em 9 de julho de 2026, e representa um ponto de virada no portfólio da montadora, que será revitalizado com o objetivo de manter a liderança no mercado nacional.\nOs modelos não foram revelados, mas, de acordo com o site Auto Segredos, o primeiro lançamento será o Grande Panda. Os outros quatro modelos da Fiat que chegarão ao mercado brasileiro são as novas gerações das picapes Strada e Toro e do Fastback.\nAlém disso, a marca deverá lançar um SUV de 7 lugares, segundo apuração da revista Auto Esporte. Todos os modelos deverão ser produzidos em Betim, com exceção da Toro que, atualmente, é feita em Goiana (PE).\nComo é o Jeep Compass de quase R$ 300 mil\nGWM Haval H9 chega com muita tecnologia por R$ 309 mil\nGWM lança picape Poer P30 a diesel, com 10 anos de garantia