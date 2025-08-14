O Ford Mustang Dark Horse, versão de série do esportivo mais potente já produzida e, também, a homologada para as ruas mais próxima de um modelo de competição, já está à venda no Brasil. Para levá-lo para casa é só pagar R$ 649.000,00.\nEsse preço pode variar de acordo com a tributação de cada Estado e não há cobrança adicional por cor. A sua venda é feita pela rede de concessionárias da marca, com entregas a partir deste mês.\nCom um nível inédito de performance, ele chega para dar sequência à linhagem de grandes clássicos da linha, como Shelby GT350, Boss 302, SVT Cobra R e Mach 1, que marcaram época dentro e fora das pistas.\nFiat Toro 2026 chega com novo design e mais tecnologia\nFord F-150 2025 muda visual e mantém motor V8\nFord revela a primeira imagem do novo Mustang GT Manual\nMotor\nO seu motor, uma versão especial do 5.0 V8 Coyote aspirado mais potente da história (exceto a linha Shelby) de quarta geração, com 507 cv (7.250 rpm) e torque de 57,8 kgfm (4.900 rpm), gera mais de 100 cv por litro e entrega 80% do torque disponível a apenas 2.500 rpm.