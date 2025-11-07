-Galeria (1.3334155)\nA chinesa Geely lançou nesta quinta-feira (7) o EX2, que é líder de mercado no segmento na China. O hatch compacto 100% elétrico da marca chega ao Brasil com a missão de acirrar a concorrência no segmento, que é liderado pelo BYD Dolphin Mini.\nO hatch EX2 será oferecido em duas configurações - Pro e Max - com preços promocionais de lançamento por R$119.990,00 e R$ 135.100,00, respectivamente, e vem carregado de muita tecnologia inteligente.\nPara a versão PRO, a montadora oferece taxa zero e saldo em 24 vezes, ou parcelas de R$ 990. Na compra do Geely EX2 Max, há opção de escolher um carregador do tipo wall box ou um ano de recarga grátis na rede Mobilize Charge Pass, que já conta com mais de 1.300 pontos em todo o país.\nGWM lança o Wey 07, SUV híbrido plug-in de luxo com seis lugares