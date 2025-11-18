Novo GWM Haval H6 (Divulgação/GWM)\nA nova família Haval H6 2026 chega às concessionárias da GWM em todo o Brasil a partir desta terça-feira (18) com novidades no design e no interior. O SUV híbrido da marca é oferecido em quatro versões: HEV2, com preço inicial de R$ 223 mil; PHEV19, por R$ 248 mil; PHEV35, ao preço de R$ 288 mil; e GT, por R$ 325 mil.\nO novo Haval H6 está mais bonito e mais equipado por dentro, traz avanços tecnológicos com muita conectividade para o motorista e passageiros; reforço na segurança, com mais de 40 assistentes, além de motor mais eficiente\nManteve a elegância e o propósito de se manter líder em vendas na categoria, no mercado brasileiro de eletrificados. O H6 será fabricado na planta da GWM, em Iracemápolis, no interior de São Paulo.\nNovo Honda WR-V é espaçoso, econômico e tem preço competitivo