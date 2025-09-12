A GWM lança oficialmente nesta sexta-feira (12) o Haval H9, um SUV de grande porte com capacidade para sete pessoas e tração 4x4, projetado para famílias que valorizam conforto, segurança e desempenho em qualquer tipo de terreno.\nO Haval H9 chega com preço promocional de R$ 309 mil para a versão única Exclusive TD480. As vendas estão disponíveis no site oficial da marca e em toda a rede de concessionárias. A partir do próximo dia 20, o preço sobe para R$ 319 mil.\nAlém da garantia de 10 anos, o GWM Haval H9 é equipado com o pacote completo de itens de segurança e conforto, destacando-se na categoria de SUVs de 7 lugares. Seus principais concorrentes são o Toyota SW4 e o Jeep Commander.\nMotor e transmissão\n-GWM Haval H9 Exclusive (1.3311533)\nO Haval H9 é equipado com o motor 2.4L turbo diesel que entrega potência de 184 cv e 480 Nm de torque, associado à transmissão automática de 9 marchas desenvolvida pela própria GWM. Cerca de 50% do torque total de 480 Nm já está disponível a apenas 1.000 rpm e 100% a 1.500 rpm.