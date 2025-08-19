-Galeria (1.3301875)\nA GWM Brasil iniciou nesta terça-feira, às 19 horas, as reservas antecipadas do SUV Haval H9 e da picape, novos modelos da marca que chegam ao mercado em setembro.\nAs reservas podem ser realizadas diretamente no site da GWM (gwmmotors.com.br), Mercado Livre, aplicativo My GWM ou nas concessionárias da marca no Brasil, mediante depósito de R$ 9 mil. O preço oficial da picape será divulgado no dia 10 de setembro e do SUV, no dia 12 de setembro.\nPara os clientes que fizerem a reserva antecipada, a GWM preparou condições especiais de lançamento, incluindo um kit de acessórios exclusivo e a instalação. No Haval H9, o kit é composto por engate de reboque, rack de teto e caixa organizadora.\nCom a produção de três modelos, GWM inaugura fábrica no Brasil\nGeely EX5 é elétrico, confortável e chega com preço competitivo