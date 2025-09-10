GWM Proer P30. (Divulgação/GWM)\nA Poer P30, picape média da GWM, chega ao mercado nesta quarta-feira (10) com preços promocionais que vigoram até o próximo dia 19, além da garantia de 10 anos de fábrica, a maior do mercado no segmento, no qual estão Toytota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10, Nissan Frontier, Volkswagem Amarok e Mitsubishi L200.\nA nova picape está à venda nas concessionárias da marca com preço promocional de R$ 220 mil para a versão Trail e R$ 240 mil para a topo de linha Exclusive. A partir do próximo dia 20, os valores terão acréscimo de R$ 20 mil para cada versão.\nConforme a GWM, a Poer P30 será o próximo produto a ser produzido na fábrica da montadora em Iracemápolis (SP). Entrará na linha de produção logo após os primeiros Haval H6. A picape foi projetada para atender às demandas mais exigentes do mercado, oferecendo robustez, capacidade de carga, performance, conforto de um SUV e tecnologia de ponta.