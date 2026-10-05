O Honda City 2027 chega com mudanças no visual, novos equipamentos e a nova versão RS. Outra novidade é que todas as configurações passam a contar com faróis Full LED de série. O catálogo mantém as carrocerias sedan e hatch, enquanto todas as configurações passam a contar com faróis Full LED de série. O conjunto mecânico permanece o mesmo\nO Honda City 2027 está em pré-venda. Para as 3 primeiras, os preços começam em R$ 117.700 na versão de entrada LX, enquanto a versão completa Touring é oferecida por R$ 134.300 na versão sedan. Já o preço do Honda City RS é R$ 156.400. O licenciamento e emplacamento são grátis para compras com o Banco Honda.\nMercedes-Benz lança Classe V no Brasil\nCaoa Changan CS55 chega em 3 versões e com tecnologia híbrida\nRenault Niagara chega em novembro e terá versão híbida