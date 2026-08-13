-Galeria: Novo Jeep Avenger 2027 (1.3444549)\nO Novo Jeep Avenger já está à venda e chega como o atual carro híbrido mais barato do mercado brasileiro. Ele vai disputar mercado no segmento de B-SUVs, onde estão VW Tera, Renault Kardian, Chevrolet Sonic e Honda WR-V.\nProduzido em Porto Real (RJ), o Jeep Avender traz carroceria compacta e design moderno. É oferecido nas versões Altitude, Longitude e Limited .\nA partir desta quinta-feira (13) é possível fazer reserva do modelo, que está com preço especial de lançamento para a versão Altitude, a partir de R$ 114.990,00. Ela terá um pacote especial de lançamento, com teto bitom, câmera de ré e barras de teto.\nAs demais versões também já estão disponíveis para reserva, com preços sugeridos de R$ 135.990,00 para a versão Longitude e a Limited a partir de R$ 145.990,00.