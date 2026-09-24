A Mercedes-Benz traz para o mercado brasileiro de transporte executivo premium a minivan de sete lugares Classe V300, com motor 2.0 turbo híbrido leve. Com muito conforto para os passageiros, luxo, espaço, tecnologia avançada e segurança. A montadora alemã quer conquistar o público formado por famílias e empresas de transportes de executivos e celebridades.\nA pré-venda já está aberta nas 38 concessionárias da marca em todo o Brasil, das quais uma em Goiânia. O preço sugerido é de R$ 729.900,00 na versão Avantgarde e de R$ 834.900,00 para o modelo V300 Elegance. A previsão de entrega das primeiras unidades é para novembro próximo, já que a minivan é fabricada na unidade de Vitória, na Espanha.\nConforme a Mercedes-Benz, a minivan chega ao mercado brasileiro de luxo para estabelecer um novo patamar de conforto, sofisticação e versatilidade, reunindo tecnologia e amplo espaço interno para todos os ocupantes.