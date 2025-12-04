Nissan Kait 2026 (Sobre Rodas)\nA Nissan acaba de lançar o Kait no Brasil. O novo SUV compacto da marca começa a chegar nesta quinta-feira (4) às concessionárias. As vendas terão início oficialmente no próximo dia 11.\nO Kait é oferecido em quatro versões: Active (R$ 117.990), Sense Plus (139.590); Advance Plus (R$ 149.890) e Exclusive (R$ 152.990). O modelo, que sucede ao Kicks Play, vai concorrer com o Volkswagen Tera, Renault Kardian e Fiat Pulse.\nO Complexo Industrial de Resende, localizado no estado do Rio, será o único a fabricar o Kait no mundo e vai exportá-lo para mais de 20 países. Ele é sucessor do Kicks Play.\nCom design elegante e moderno, tecnologias inteligentes com foco na segurança e muito espaço para ocupantes e bagagens, é o segundo lançamento a integrar a nova geração de SUVs da marca japonesa no país - o primeiro foi o novo Nissan Kicks.