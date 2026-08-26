-Galeria (1.3449183)\nO Novo Tiggo 7 da Caoa Chery já está à venda nas mais de 200 concessionárias da marca espalhadas pelo Brasil. O modelo chega com atualizações visuais na carroceria, cabine e itens de segurança além de preço mais competitivos.\nAté o próximo sábado (29), a versão Sport é oferecida por R$ 139.990,00, a Pro por R$ 169.900,00 e o PHEV – novidade na linha, por R$ 209.990,00.\nO best-seller da marca no Brasil e em outros 102 mercados, produzido na fábrica de Anápolis – Goiás, recebeu a evolução mais completa da sua trajetória. As mudanças mais significativas estão na dianteira e na traseira, como novos para-choques, faróis, lanternas e rodas de 18 polegadas no Sport e 19 polegadas, no Pro. O porta-malas passa a oferecer 565 litros.\nNova Volkswagen Tukan chega no primeiro semestre de 2027