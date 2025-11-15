-Galeria: Novo Honda WR-V (1.3337355)\nO novo Honda WR-V 2026 entrega tudo que o consumidor deseja na compra de um SUV compacto de entrada. Essa é a conclusão depois de testá-lo por quase 300 quilômetros (ida e volta) em trechos urbanos e de rodovias entre Porto Alegre e Xangri-lá , no Rio Grande do Sul.\nPor que ser tão enfático? Porque o novo WR-V tem a melhor relação custo benefício do segmento de entrada, excelente espaço interno, muita tecnologia, conforto, generoso porta-malas, segurança, eficiente acerto de suspensão, economia de combustível (12,8 km/litro com gasolina) e garantia total de seis anos, sem limite de quilometragem.\nProduzido no Brasil, o novo WR-V é comercializado em duas versões: EX por R$ 144.900 e a EXL por R$ 149.900 (que foi testada pelo Sobre Rodas). Ou seja, são preços competitivos que vão acirrar a concorrência no segmento de SUVs compactos, no qual estão Renault Kardian, Fial Pulse e Volkswagen Tera.