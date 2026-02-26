O Caoa Chery Tiggo 5X 2027 acaba de ser lançado no mercado brasileiro totalmente renovado e com um pacote premium de itens de série exclusivos no segmento, elevando o padrão dos SUVs compactos.\nProduzido em Anápolis (Goiás) , o Tiggo 5X 2027 chega em duas versões, com preços promocionais que valem até o próximo sábado (28). A versão Sport é oferecida por R$ 119.900,00 e o Pro Max Drive a R$ 134.990,00. Após esta data, os valores serão reajustados. O SUV está disponível nas cores branca, cinza e preta.\nDesign\nA nova dianteira traz faróis e DRL em Full LED, em formato de trapézio invertido, contornados pelos LEDs de luz diurna e dotados de projetos halógenos para o feixe de luz baixa. Eles se conectam à grade central em forma de hexágono pela moldura cromada que traz um grande friso horizontal atravessando a peça luminosa.