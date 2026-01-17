O Novo Volkswagen Taos 2026 chega mais barato ao mercado. O modelo passa a ser comercializado a partir de R$ 199.990,00 na versão Comfortline e R$ 209.990,00 na Highline. O início das vendas será no próximo dia 22, durante o Open Doors, evento nacional da rede Volkswagen.\nImportado do México, o Novo Taos traz novo design. Visualmente, as mudanças concentram-se na dianteira. Os faróis foram redesenhados e a grade traz um novo filete iluminado por LED na parte superior. Na traseira, a novidade é a régua luminosa que interliga as lanternas, além do logotipo da Volkswagen iluminado — uma estreia da marca no Brasil.\nInterior\nO interior tem novos revestimentos premium, costuras em contraste, Ambient Light com 10 opções de cores e ar-condicionado digital de duas zonas e carregador por indução.\nTotalmente conectado, o painel ganhou nova construção e o VW Play Connect de 10,1”, que permite o acesso a mais de 15 funções do app Meu VW 2.0, garantindo proteção dentro e fora do carro, além de permitir acesso a informações do veículo e serviços diretamente pelo smartphone.