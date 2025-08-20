“A mudança que muda tudo” foi a mensagem que marcou o lançamento do Renault Kardian no Brasil em março do ano passado. Exatamente 18 meses depois, completados nesta quarta-feira (20), o Kardian 2026 chega renovado ao mercado.\nA montadora francesa agiu rápido para conquistar novos clientes nesse segmento competitivo dos SUVs compactos. Ou seja, o que já era bom ficou ainda melhor, numa resposta direta ao novo rival Volkswagen Tera.\nEntre as novidades, o Kardian 2026 traz inéditas tecnologias de Digital Life, segurança humanizada, a nova versão iconic, cores externas renovadas e novos acabamentos internos, além de conectividade com o novo ecossistema My Renault.\nGWM inicia pré-reserva do SUV Haval H9 e da picape Poer P30\nCom a produção de três modelos, GWM inaugura fábrica no Brasil\nFord Mustang Dark Horse chega ao Brasil por R$ 649 mil