-Renault Koleos full hybrid E-Tech (1.3400051)\nO Renault Koleos full hybrid E-Tech está à venda no mercado brasileiro. O SUV é oferecido a partir de R$ 289.990 e está disponível em apenas uma versão de motorização e acabamento: a esprit Alpine, que é a topo de linha do modelo.\nPara o cliente que deseja trocar seu veículo atual pelo Koleos full hybrid E-Tech, a Renault ainda oferece um bônus de R$ 10.000 no usado, ou seja, o Koleos pode ser adquirido por R$ 279.990.\nCom autonomia de 721 km, o Renault Koleos full hybrid E-Tech tem proporções generosas, interior sofisticado, um grande teto panorâmico de vidro e motor híbrido. É um SUV de grandes dimensões que vai acirrar a concorrência no segmento no qual estãos BYD Song Plus, GWM Haval H6, Jeep Commander\nMotor\nO conjunto híbrido é composto pelo motor turbo de 1.5 litro e dois motores elétricos, todos no eixo dianteiro, com uma bateria de íons de lítio de 1,64 kWh. Ele proporciona resposta imediata e a sensação é de condução similar à de um veículo elétrico, principalmente em uso urbano. A suspensão é bem calibrada oferecendo uma condução silenciosa e eficiente.