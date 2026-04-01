-Galeria: Renault Koleos full hybrid E-Tech (1.3393568)\nO Renault Koleos full hybrid E-Tech, o primeiro SUV médio-grande da marca francesa, já está em pré-venda por R$ 289.990. Mas o preço cai para R$ 279.990 se o cliente usar o carro usado na compra. A venda oficial começa no próximo dia 17, quando o Koleos chega às concessionárias.\nO modelo, que é produzido na Coréia do Sul, está disponível somente na versão Esprit Alpine, com motorização híbrida e autonomia de até 721 km.\nCom proporções generosas, interior sofisticado, um grande teto panorâmico e motor híbrido, o Renault Koleos vai acirrar a concorrência no segmento dos SUVs médios e grandes premium, dentre os quais BYD Song Plus, GWM Haval H6, Jeep Commander\nMotor\nO principal destaque é o conjunto híbrido composto pelo motor turbo de 1.5 litro e dois motores elétricos, todos no eixo dianteiro, com uma bateria de íons de lítio de 1,64 kWh.