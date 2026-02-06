-Galeria: Volkswagen Taos 2026 (1.3371202)\nO novo Volkswagen Taos 2026 já está nas 471 concessionárias da marca em todo país. Não faltam novidades: mais equipamentos, câmbio de oito marchas, acabamento melhor, conforto, tecnologia e conectividade. O outro diferencial do novo Taos, um dos pioneiros no segmento, é o preço.\nEmbora seja importado do México, ele chega com valores inferiores ao da tabela do modelo anterior. A versão Comfortline era vendida por R$ 206.990,00, agora é ofertada por R$ 199.900,00. A versão Highline caiu de R$ 231.990,00 para R$ 209.990,00.\nConforme a montadora, as duas versões têm custos de propriedade abaixo da média praticada pela concorrência. O Taos 2026 conta com mais duas opções inéditas: azul pacífico e cinza glacial, além da confiabilidade da marca.\nIsso tudo para enfrentar Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Jeep Compass Renault Boreal, Ford Territory, Caoa CheryTiggo 7, Ford Territory, e BYD Song Plus, Ford Territory, Chevrolet Equinox e GWM e Jetour,