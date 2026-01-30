A Toyota do Brasil iniciou a produção do Yaris Cross em sua fábrica de Sorocaba (SP), marcando a entrada da companhia no segmento de SUVs compactos e expandindo seu portfólio de híbridos flex full no país.\nO SUV é oferecido em quatro configurações, sendo duas a combustão com preços entre R$ 161.990 (XRE) e R$ 178.990 (XRX), e duas híbridas plenas, por R$ 172.390 (XRE Hybrid) e R$ 189.990 (XRX Hybrid). Também estará à venda a versão de entrada, a XR, com foco em vendas diretas e PcD e preços a partir de R$ 149.990.\nCom design moderno, o modelo já está à venda nas concessionárias Toyota de todo o país. Também será exportado para Argentina, Equador e Uruguai.\nMotorização\nNa motorização, as versões a combustão do Yaris Cross serão oferecidas sempre com o motor 1.5 aspirado 2NR-VD, de injeção direta, flex e entregando até 122 cv de potência e 15,3 kgfm de torque quando abastecido com etanol. A transmissão é sempre CVT com sete marchas.