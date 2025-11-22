A Toyota do Brasil anuncia o novo Yaris Cross, o primeiro e único SUV compacto híbrido flex full do segmento. Disponível em quatro versões – XRE, XRE Hybrid, XRX e XRX Hybrid –, o veículo já está em pré-venda com preço promocional de R$ 161.390,00 (veja os preços abaixo). Será entregue aos primeiros clientes em fevereiro de 2026, quando também chegará à rede de concessionárias em todo o território nacional.\nProduzido em Sorocaba (SP), o novo Yaris Cross traz um pacote de serviços conectados, garantia de até 10 anos e o menor custo de revisões da categoria: são apenas R$ 549 para cada uma das seis primeiras manutenções. Tudo em linha com o DNA de qualidade, confiabilidade e durabilidade da marca.\nEstratégia de mercado Toyota\nCom a chegada do Yaris Cross, a Toyota amplia sua participação no segmento de SUVs, que representa mais de 50% do mercado brasileiro no acumulado de 2025. O lançamento complementa o portfólio ao lado de Corolla Cross e SW4, líderes entre os SUVs médios e grandes; e do RAV4, o SUV mais vendido da Toyota no mundo.