Volkswagen Tukan começará a ser produzida em 2027 (Divulgação/Volkswagen)\nTukan é o nome da nova picape intermediária da Volkswagen, que começará a ser produzida a partir de 2027 na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Outra novidade é o retorno da tonalidade Amarelo Canário ao portfólio da marca.\nO anúncio foi feito nesta segunda-feira (02) pelo CEO e presidente da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ao confirmar o patrocínio da montadora às seleções brasileiras de futebol, masculina e feminina.\nNo primeiro teaser da Tukan, a picape aparece na companhia do mascote da Seleção Brasileira, o Canarinho. O nome remete ao pássaro tucano, dando um tom de brasilidade ao projeto. A nova picape vai substituir a Saveiro e vai concorrer com a Fiat Strada e a Fiat Toro.